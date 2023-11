Canicattì, il sindaco Corbo revoca dall’incarico l’assessore Asti

Il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, ha revocato dalla giunta l’assessore comunale Gioacchino Asti “in ragione del mutato quadro politico espressione dell’azione amministrativa, da cui discende il venir meno del rapporto fiduciario”, si legge nella determinata a firma del primo cittadino.

Asti, era stato nominato il 18 maggio scorso, con delega Pubblica Istruzione, Beni ed Attività Culturali, Gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti, Tutela del suolo, dell’Acqua e dell’Aria, Salute Pubblica, Tutela Animale e Randagismo.

Il nome dell’ormai ex assessore Asti viene alla ribalta non solo per il passaggio in casa Democrazia Cristiana con Toto Cuffaro, ma anche perché il suo nome è stato accostato a Gioacchino Amico “Jachinu” protagonista principale dell’inchiesta Hydra condotta dalla Procura di Milano su mafia,ndrangheta e camorra.

“La Democrazia Cristiana di Canicatti comunica che in data odierna il Dott. Vincenzo Asti ha rimesso , nelle mani del segretario provinciale del partito,il mandato di commissario cittadino del partito; la reggenza è pertanto temporaneamente assegnata al vice commissario Avvocato Tiranno che , in accordo con la dirigenza provinciale procederà ad espletare tutte le procedure propedeutiche alla celebrazione del congresso cittadino”