Bimbo di 10 anni scompare dopo un rimprovero della mamma: ritrovato dopo ore di ricerche 

Si era allontanato poco dopo l’uscita della scuola, e dopo aver suibito il rimprovero della mamma, facendo perdere le proprie tracce. Momenti di apprensione questo pomeriggio ad Aragona per la scomparsa di un bambino di dieci anni. I genitori si sono recati in caserma intorno le 15 denunciando l’allontanamento del ragazzino.

Avviate immediatamente le ricerche, che hanno visto impegnati non soltanto i militari della locale stazione ma anche i colleghi della Compagnia di Canicattì, il bambino è stato ritrovato due ore più tardi. Era in una zona di periferia di Aragona, lontano dal centro abitato, in buone condizioni e illeso. Una storia che per fortuna si è conclusa con un lieto fine.