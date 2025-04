Carmina chiede la riapertura della tomba di Luigi Pirandello, il Parco: “il sito è fruibile nonostante lavori”

“Il ministero della Cultura chiarisca quando sia prevista la riapertura al pubblico e quale sia lo stato attuale dei lavori di restauro e messa in sicurezza della tomba di Luigi Pirandello”, “quali siano i tempi previsti per il completamento degli interventi e la conseguente riapertura del sito al pubblico e se sia prevista la dismissione dell’intera area di cantiere”, “quali risorse finanziarie siano state allocate per tali lavori e come siano state impiegate” e infine “quali iniziative intenda adottare per garantire che la tomba di Pirandello sia accessibile e adeguatamente valorizzata in occasione delle celebrazioni per Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025”. Lo chiede la deputata Ida Carmina (M5S) in un’interrogazione al titolare del Collegio Romano, Alessandro Giuli. Ma la casa di Luigi Pirandello e la tomba dello scrittore agrigentino sono tornati fruibili già dal 5 aprile, prima domenica del mese. A smentire quanto detto dalla deputata agrigentina è il Parco Archeologico che in una nota chiarisce: “Il patrimonio in questione è fruibile nonostante la coincidenza dei lavori di manutenzione in corso di realizzazione da parte della Soprintendenza ai beni culturali di Agrigento. Quindi non corrisponde a verità la ricostruzione che vuole questo patrimonio inaccessibile ai visitatori”.