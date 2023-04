Caro voli, Savarino: “Partire o arrivare in Sicilia non può essere un privilegio”

“Alla vigilia di un’estate da record per numero di visitatori e turisti attesi preoccupa la situazione del caro voli e del braccio di ferro con le compagnie aeree che operano sul territorio.” Lo dichiara la deputata regionale Giusi Savarino.

Così l’onorevole di Fratelli d’Italia: “Come avevamo annunciato mesi fa, è un bene la rottura del duopolio Ryanair/Ita – denunciata dal nostro governatore all’antistrust – il sopraggiungere del vettore Aeroitalia a coprire i collegamenti della Sicilia con Roma e Milano ci fa ben sperare. Su Comiso, tuttavia, la posizione di strapotere di Ryanair, che ha annunciato l’interruzione a partire da maggio dei voli da e per Comiso, rischia di pesare sulla stagione estiva. Ecco perché serve una governance unica degli aeroporti almeno per la Sicilia occidentale e un’altra per la Sicilia orientale, come nel nostro disegno di legge: bisogna avere più forza contrattuale con le compagnie aeree. Non possiamo più tollerare che muoversi in aereo da e per la Sicilia diventi un privilegio o che i costi proibitivi impediscano di fatto ai siciliani fuori sede di ritornare a casa.Serve lavorare sulla continuità territoriale e sulle rotte sociali, sono fiduciosa che il governatore Schifani e l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò faranno valere le istanze della Sicilia, per ampliare l’offerta di voli e calmierare i prezzi una volta e per tutte.”