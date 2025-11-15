Palermo

Risse in discoteca, locale chiuso per 20 giorni

Il provvedimento del questore di Palermo

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

Dopo due risse in discoteca, il questore di Palermo Maurizio Calvino ha chiuso per 20 giorni la discoteca Mob di Carini. Il provvedimento è stato emesso dopo i gravi episodi di violenza nella zona del privé e nei pressi dell’uscita. Sono intervenuti i carabinieri che grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze hanno ricostruito quanto successo. “I militari – spiegano dalla questura – hanno constatato gravi criticità dal punto di vista della sicurezza i clienti si sono spaventati dalla rissa, defluivano con difficoltà, poiché ostacolati dalle numerose transenne disseminate nei pressi dell’unico varco d’uscita, con il rischio concreto di incidenti o infortuni dovuti alla mancanza di vie di fuga alternative e di un’adeguata gestione dei flussi”. Il provvedimento è stato notificato dalla polizia e dai carabinieri. 

