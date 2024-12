Caro voli, Schifani: “chiediamo commissione inchiesta”

“Sul caro voli stiamo facendo tutto ciò che è possibile fare, stanziando tante risorse finanziarie, ma non possiamo fare la guerra alle compagnie per i loro prezzi, perché non tocca a noi. Abbiamo denunciato all’Antitrust questo scandalo poi, se il governo ce la fa, penso che sarà necessario chiedere, con garbo, l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta su quello che si sta verificando”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando nel corso di un’iniziativa, presso la sede dell’assessorato regionale delle Attività Produttive, a Palermo. “Lo chiederemo a entrambi i presidenti delle Camere – prosegue – perché è giusto che il Parlamento abbia cognizione di quello che succede, le regole vanno rispettate e auspico che, questa commissione d’inchiesta, possa avere poteri di persuasione. Far pagare mille euro a persona per chi vuole andare e tornare dalla propria terra è uno scandalo”.