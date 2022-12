Caro voli, Terrana (Udc): “Una battaglia che deve vederci tutti uniti”

“Per tornare in Sicilia bisogna pagare i biglietti più cari d’Italia: un volo da Bologna a Palermo costa almeno 300 euro, uno da Milano a Palermo 400 euro, 300 da Torino, addirittura 500 se si parte da Roma, dalla Sicilia si parte ma non si ritorna più. Abbiamo da due anni, come lo dimostra la manifestazione svolta nel passato all’ aeroporto Fontanarossa di Catania manifestato come occorre una concreta soluzione ad una triste situazione che penalizza studenti, lavoratori e intere famiglie. Confido nell’ impegno sinergico del Governo regionale e di tutte le forze politiche, affinché nel più breve tempo possibile si riesca a garantire ai siciliani una soluzione strutturale garantendo inoltre la continuità alle agevolazioni previste dalla nostra insularita’, noi continuiamo ad esserci con impegno e determinazione per una battaglia che deve vederci tutti uniti “. Lo rende noto il Coordinatore Regionale dell’ Udc Decio Terrana.