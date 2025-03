Casteltermini, si dimette l’assessore Circo: “resta il mio impegno politico”

“Le mie dimissioni segnano la fine di un incarico, ma non di un impegno. Il legame con la mia comunità resta, così come la voglia di contribuire al suo futuro”. Cosi in una nota Nunzio Circo che ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore dal Comune di Casteltermini per impegni personali e lavorativi. Il sindaco Gioacchino Nicastro ha già nominato due nuovi assessori, si tratta di Teresa Saporito e Martina Bonomo.

“Il ruolo istituzionale che ho ricoperto da novembre 2023 sino ad oggi è stata per me un’esperienza straordinaria, un periodo pieno di impegni, preoccupazioni, ma anche un periodo pieno di soddisfazioni, gratificazioni e calore umano. Ringraziare le persone che mi sono state vicine durante il mio mandato è per me sì un dovere, ma è ancor di più un piacere”, continua Circo. “Il mio più sentito grazie non può che andare a colui che mi ha stimolato e supportato ad andare avanti sempre e a testa alta, il sindaco Gioacchino Nicastro, un vero amico, una persona ricca di sentimenti e umanità, una persona che ha sempre creduto e investito nei giovani e per i giovani, ed io ne sono la prova tangibile. Per questo motivo mi sento di esortare i giovani a farsi avanti, a non avere timori nell’intraprendere il cammino politico. La politica, le istituzioni e Casteltermini hanno bisogno di voi, del vostro potenziale, della vostra creatività e del vostro ingegno. Bisogna osare un po’ di più, credere nelle vostre capacità e avere tanta pazienza e tanta voglia di fare… per il vostro bene e per il bene del nostro amato paese. Un ringraziamento non può che andare agli altri componenti della Giunta e a tutti i componenti del Consiglio Comunale, dice l’ex assessore, che mi hanno accolto con affetto e cordialità sin da subito e con i quali ho instaurato un rapporto di fiducia e lealtà reciproci. Un ulteriore grazie a tutti gli Uffici Comunali e al tutto il personale, pronto e disponibile per tutto e tutti, il perno su cui ruota l’attività amministrativa comunale. Ringrazio la mia famiglia e i miei amici per il sostegno e l’incoraggiamento datemi sin dall’inizio. Non nascondo di avere avuto non poche esitazioni prima di accettare l’incarico, ma il loro affetto mi ha invogliato a intraprendere questa nuova, bella avventura. Infine ringrazio tutta la popolazione di Casteltermini per l’affetto che ha sempre dimostrato nei miei confronti, specialmente durante il mio mandato, un affetto sincero fatto di pacche sulle spalle e parole gentili che mi ha aiutato a non mollare anche nei momenti di maggiore difficoltà. I miei migliori auguri vanno ai neo assessori, sicuro che il loro operato apporterà ancora tante novità e tante migliorie al paese di Casteltermini”; ha concluso.