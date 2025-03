Casteltermini, Viviana Caltagirone aderisce all’Officina di Impegno Civico

Viviana Caltagirone, consigliera di opposizione sin dall’inizio di questa amministrazione, ufficializza la sua adesione a Officina di Impegno Civico, gruppo politico di alternativa nato per costruire un progetto più vicino ai cittadini e alle reali esigenze del territorio.

“Ho sempre lavorato con coerenza per rappresentare un’alternativa credibile e costruttiva a questa amministrazione. La mia scelta di seguire Officina di Impegno Civico nasce dalla volontà di rafforzare l’impegno per un progetto politico serio, inclusivo e orientato al bene comune” – dichiara Caltagirone.

I rappresentanti delle compagini politiche coinvolte nel gruppo esprimono grande entusiasmo per la scelta della consigliera, sottolineando come il suo ingresso rappresenti un valore aggiunto per il progetto. “Siamo certi che il coinvolgimento di Viviana Caltagirone sarà più che positivo e contribuirà a rafforzare ulteriormente il nostro radicamento sul territorio. La sua esperienza e il suo impegno costante saranno fondamentali per dare ancora più forza alle nostre proposte e alla nostra visione di città”.

Con il sostegno di Viviana Caltagirone, Officina di Impegno Civico continua a crescere e a rafforzarsi, confermandosi come punto di riferimento per chi vuole un’alternativa credibile e concreta all’attuale amministrazione.