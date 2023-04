Comitini, fondi in arrivo per un progetto di coworking

Pioggia di euro al comune di Comitini. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Nigrelli ha ottenuto un altro finanziamento. Con il DDG N. 66/2023 del dirigente generale dell’assessorato regionale dell’Economia – Autorità Regionale per l’Innovazione, è stato finanziato all’ente, un progetto di coworking, dell’importo di 76.759,81 euro. L’intervento sarà realizzato all’interno del centro direzionale dell’area artigianale del Comune di Comitini. In questo modo, finalmente, l’anfiteatro e il piano terra saranno adeguatamente arredati. Si creeranno nuove postazioni di lavoro e nuove opportunità lavorative. I locali saranno inoltre forniti delle più sofisticate apparecchiature informatiche, per consentire di lavorare utilizzando le innovative tecnologie ICT.

“Piano piano – dice il sindaco Nigrelli – stiamo portando Comitini ad essere una Città europea. Mi preme sottolineare che pur essendo un piccolo borgo con meno di mille abitanti, da anni per decreto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, siamo Città. Il mio programma elettorale prosegue rispettando anche i tempi. Stiamo lavorando sodo per rendere sempre più efficiente ed accogliente il nostro borgo ed a giorni ci saranno grosse novità anche sul versante turistico”.