Vertice Aica, autobottisti e sindaco Miccichè: “Verso la soluzione definitiva”

Continua la protesta degli autotrasportatori di acqua di Agrigento. La protesta oggi si è spostata davanti la sede della società consortile Aica. Gli autotrasportatori chiedono che ci siano più punti di accesso, oltre a quello di Monserrato, per riempire la loro cisterna e rifornire le utenze bisognose di acqua.

Durante la mattinata alcuni di loro, sono stati ricevuti dai vertici di Aica e dal sindaco Franco Miccichè, presente anche il sindaco di Favara Antonio Palumbo, per cercare di trovare una soluzione. Dopo alcune ore, a conclusione della riunione, gli autotrasportatori non hanno rilasciato nessuna intervista e si sono soffermati solo a dire: “riprendiamo il nostro lavoro”.

A dare qualche informazione sull’incontro è stato il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, che già da ieri si era messo in moto per cercare una soluzione prima con Aica e poi con il prefetto Caccamo; al momento sembra che sia stato sbloccato un altro punto di accesso oltre a quello di Monserrato.

“Stiamo cercando di risolvere la questione dei bocchettoni ampliando il numero dei punti di accesso e poi, domani in un tavolo tecnico con il prefetto di Agrigento, affronteremo altri questioni per arrivare alla soluzione definitiva. Dopo questo incontro sono tornati a lavorare”, ha detto il sindaco Miccichè che sulla situazione idrica in città rassicura dicendo: “non c’è crisi, la situazione è migliorata perchè c’è un aumento della portata idrica da parte di Siciliacque. I lavori alla rete idrica in città stanno proseguendo e come Ati stiamo monitorando i lavori”, ha chiuso il sindaco di Agrigento.