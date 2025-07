Crisi idrica, La Rocca Ruvolo: “Garantite irrigazioni di soccorso nel comprensorio di Ribera”

“La cabina di regia per l’emergenza idrica, riunita oggi con l’assessore regionale all’Agricoltura, ha dato il via libera all’utilizzo di trecentomila metri cubi d’acqua della diga Castello per consentire agli agricoltori di fare poter fare le irrigazioni di soccorso e mettere in salvo le piante. Come da rassicurazioni ricevute ieri si attendevano seicentomila metri cubi di acqua, ma ciò che oggi conta è che gli agricoltori potranno avere a disposizione un quantitativo di 400 metri cubi per ettaro, questo è un grande risultato che permetterà di procedere con la seconda irrigazione di soccorso. Un ringraziamento va al governo regionale e alla cabina di regia per aver accolto le richieste provenienti dal nostro territorio stremato da una crisi idrica drammatica”. Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo.