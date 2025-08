Un preoccupante incendio è divampato ieri sera in viale Aldo Moro provocando grande preoccupazione tra gli abitanti della zona. Immediatamente sono scattati gli interventi per riportare la situazione alla normalità. Dopo vari momenti di tensione, i vigili del fuoco sono riusciti ad avere ragione delle fiamme. Sconosciute, al momento, le cause del rogo.