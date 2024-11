Dc, Flavia Buggea e Luigi Gambino nel direttivo giovanile del partito

Grande entusiasmo e partecipazione al Congresso giovanile della Democrazia Cristiana tenutosi giorno 9 novembre che ha riunito a Ribera giovani provenienti da tutta la Sicilia per discutere idee e definire i nuovi rappresentanti regionali. Tra i protagonisti dell’evento, due giovani agrigentini, Flavia Buggea e Luigi Gambino, che, insieme al segretario regionale Giuliano Settimo, ricopriranno incarichi di rilievo nel direttivo giovanile siciliano.

Flavia Buggea, 22 anni, di Agrigento è una studentessa di giurisprudenza già Presidente della Consulta provinciale studentesca e membro del Coordinamento regionale delle consulte studentesche siciliane nonché già Presidente della Consulta giovanile di Agrigento.

Luigi Gambino, anche lui 22 anni, è un neolaureato in economia di Ravanusa, nonché vice presidente dell’associazione “Space R”.

Entrambi hanno fatto parte della lista vincente in un congresso che ha visto competere due schieramenti. La lista dei due agrigentini ha ottenuto la maggioranza dei voti, conquistando così una posizione di forza nel direttivo giovanile siciliano. Grazie a questo successo, Flavia Buggea è stata nominata Vice Segretario Vicario, mentre Luigi Gambino ha assunto il ruolo di Vice Segretario Organizzativo per la Sicilia Occidentale.

Per Buggea, la nomina a Vice Segretario Vicario rappresenta un’occasione per portare avanti le istanze dei giovani siciliani e, in particolare, di quelli della provincia agrigentina, con un’attenzione speciale a temi come il lavoro e l’istruzione.

Gambino, nel suo nuovo incarico di Vice Segretario Organizzativo per la Sicilia Occidentale, si occuperà invece di coordinare le attività nelle province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta. “Il nostro obiettivo – affermano entrambi – è costruire una rete solida che risponda alle sfide del presente e del futuro”.

L’elezione di Flavia Buggea e Luigi Gambino segna un momento di rinnovamento significativo per la Democrazia Cristiana giovanile in Sicilia. La nuova squadra, giovane e dinamica, è pronta a lavorare per affrontare le sfide della Sicilia di oggi, promuovendo i valori della Democrazia Cristiana e rendendo il partito sempre più vicino alle esigenze delle nuove generazioni.