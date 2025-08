Democrazia Cristiana, ad ottobre torna la Festa dell’Amicizia

Ad ottobre torna la Festa dell’Amicizia, giunta alla terza edizione. Ieri pomeriggio, durante una riunione del direttivo regionale presso la segreteria della DC a Palermo, è stato deliberato che la manifestazione si terrà dal 3 al 5 ottobre 2025 a Ribera, Comune che ha ospitato pochi giorni fa il Google Camp.

Il popolo della Democrazia Cristiana si radunerà per tre giorni in provincia di Agrigento per parlare di politica, temi etici e sociali e partecipare a diversi eventi e spettacoli. L’inaugurazione avverrà venerdì 3 ottobre, in piazza Duomo. Anche quest’anno la Festa dell’Amicizia vedrà la partecipazione di grandi esponenti del mondo della politica nazionale delle Istituzioni della società e dell’imprenditoria siciliana.