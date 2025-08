Fugge dopo un incidente ma si consegna alla polizia, denunciato 32enne

Si è scontrato con uno scooter a Palermo, ma non ha dato soccorso ed è fuggito via lasciando un giovane per terra. L’incidente si è verificato all’incrocio tra via Gaspare Palermo e via Paolo Emiliani Giudici, dove si sono scontrati un Kymco People 125 guidato da un 32enne e un Piaggio Free guidato da un 24enne tuttora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Civico.

Il motociclista di 32 anni si è presentato dopo negli uffici di polizia del commissariato Porta Nuova, in corso Calatafimi, ammettendo di essere il conducente del Kymco che si era scontrato con lo scooter dal 24enne. Il motociclista è stato denunciato per guida senza patente, omissione di soccorso e lesioni stradali gravissime.