Scontro violento tra due auto, i conducenti trasferiti in gravi condizioni in ospedale

Un violento incidente stradale si è verificato oggi, poco prima delle 14:00 sulla circonvallazione di Avola, nei pressi del centro commerciale “Il Giardino”. Due autovetture si sono scontrate all’interno del sottopasso, che al momento risulta chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Secondo quanto comunicato dalla Questura di Siracusa, i conducenti dei veicoli coinvolti sono rimasti feriti in modo serio. Uno di loro è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, mentre l’altro è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola.

L’impatto è stato talmente violento da ridurre le vetture a carcasse, rendendo difficile l’identificazione immediata dei feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Avola, i Vigili del Fuoco e il personale del 118. Le autorità hanno chiuso il tratto stradale interessato e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Al momento non si conoscono le condizioni cliniche dei feriti, ma fonti locali riferiscono che uno dei due sarebbe in condizioni particolarmente critiche. La circolazione nella zona è fortemente rallentata e si consiglia agli automobilisti di percorrere vie alternative. (Foto da L’Esagono il giornale)