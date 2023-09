Democrazia Cristiana, Carmelo Pullara nuovo Presidente e Pace responsabile organizzativo 

“La Democrazia Cristiana è tornata. Oggi si avvera un sogno”. A dirlo è Totò Cuffaro, in occasione del congresso regionale del partito siciliano, tenutosi a Palermo. Due anni fa la Dc era un sogno, oggi è una realtà – ha aggiunto Cuffaro -. C’è la voglia di tanta gente, sfiduciata, di tornare alla politica che crede nei valori. Noi non diciamo alla gente votateci, ma venite per costruire insieme e partecipare”.

Stefano Cirillo è il nuovo segretario regionale della Democrazia Cristiana in Sicilia. L’elezione è avvenuta oggi, al termine del congresso della Dc che ha si è svolto presso l’Hotel Astoria Palace, a Palermo, e che ha visto la presenza di 1200 delegati provenienti dalle 9 province siciliane e duemila partecipanti in totale. Presidente del partito è stato eletto Carmelo Pullara, vice segretari Ignazio Abbate e Angela Cocita e responsabile organizzativo Carmelo Pace. “Ho accettato con grande onore questo incarico e ringrazio chi mi ha scelto e sostenuto, ma l’ho fatto chiedendo a tutti un sacrificio, quello di affiancarmi in questa sfida di passione politica – ha detto Cirillo subito dopo l’elezione – La Democrazia Cristiana è di tutti e siamo tutti segretari regionali, ognuno darà un contributo per la crescita del partito e per realizzare il nostro sogno. Un ringraziamento particolare al segretario nazionale, Totò Cuffaro, per la fiducia e soprattutto per l’affetto che ci lega. È riuscito a rifare la Dc, accrescendo giorno dopo giorno il consenso e facendo in modo che tornasse ad essere patrimonio di tutti i siciliani, sono certo che, presto, riuscirà a realizzare anche il sogno di farlo diventare il grande partito anche a livello nazionale”.