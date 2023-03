Disservizio Siremar, Martello: “disagi per i cittadini e danni all’economia”

“Ancora una volta un disservizio della Siremar sta causando disagi ai lampedusani e notevoli danni economici alla marineria dell’isola. La nave Galaxy questa mattina non è arrivata a Lampedusa: il comandante, ieri sera, avrebbe infatti deciso di non partire da Porto Empedocle perché questa sera è previsto maltempo. Il punto è che il maltempo è previsto solo nella serata di oggi, e si tratta comunque di condizioni meteo che dovrebbero essere ampiamente alla portata di una nave come la Galaxy. I nostri pescherecci hanno lavorato regolarmente e sono carichi di pesce destinato a restare sulle banchine del porto in attesa della nave che, a questo punto, non si sa quando arriverà. La Galaxy potrebbe non partire da Porto Empedocle neanche questa sera e dunque il rischio è che possa essere a Lampedusa non prima di domenica mattina, con la conseguenza che tutto il pescato non arriverebbe nei mercati prima di lunedì. Chi pagherà per i danni subiti dai nostri pescatori?” Cosi in una nota Totò Martello, presidente del Cogepa di Lampedusa e Linosa. “Chiediamo alla Siremar di avviare immediatamente una attenta verifica sull’accaduto ed in particolare sulla decisione adottata dal comandante della Galaxy, a nostro parere del tutto ingiustificata dalle previsioni meteo. Una decisione incomprensibile, dunque, che però sta provocano disagi alla cittadinanza e soprattutto un notevole danno economico alla marineria di Lampedusa”, ha concluso Martello.