Dl migranti, Tardino: “risposta Italia c’è, ora spetta a Ue”

“Oggi la Lega e il centrodestra al Governo hanno aggiunto un altro importante tassello alla lotta contro la criminalità organizzata e l’immigrazione clandestina. Il voto del Senato sul decreto Cutro segna la compattezza della maggioranza nel ritorno alla logica dei decreti Salvini, con la dovuta stretta sul rilascio della protezione speciale e la previsione del nuovo reato anti-scafisti, che prevede pene severe per chi procura le morti in mare. Fondamentale anche il sostegno assicurato a Lampedusa, alle prese con una vera e propria emergenza. Tutto questo, proprio mentre a Strasburgo il Parlamento europeo ha dato il via libera all’avvio dei negoziati interistituzionali sul pacchetto asilo e migrazione, destinato anche a riformare il regolamento di Dublino. Come è noto, nutriamo molte perplessità sul testo licenziato dalla commissione Libe, a trazione ideologica della sinistra e al quale abbiamo votato contro, ma siamo fiduciosi che una volta che il Consiglio avrà assunto la propria posizione, i governi nazionali, a partire da quello italiano, potranno migliorare il testo, orientandolo verso la protezione dei confini, interventi e cooperazione con i paesi terzi, e un netto contrasto alla migrazione illegale, a favore di quella legale e regolamentata. Il Governo italiano c’è, ora serve anche una risposta dall’Europa”.Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega e commissario per la Sic