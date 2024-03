Editoria, Catanzaro (Pd): “Confronto per sostenere mondo dell’informazione”

“Raccogliamo e sosteniamo l’invito della Fed, Federazione editori digitali, ad avviare un dibattito con le forze politiche del parlamento regionale. Il mondo dell’informazione rappresenta anche in Sicilia una fonte di occupazione, economia e crescita: proprio per questo è necessario un confronto tra tutte le parti interessate per definire provvedimenti anche normativi, di regolamentazione e sostegno al settore.” Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all’Ars, porgendo gli auguri di buon lavoro a Sebastiano Di Betta riconfermato nelle scorse ore alla guida della Federazione editori digitali.