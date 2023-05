Elezioni a Menfi, sfida Clemente-Viviani: tutti i candidati al consiglio comunale

Tutto pronto per la tornata elettorale a Menfi dove saranno due i candidati sindaco che si sfideranno per la fascia tricolore. Si tratta di Vito Clemente e Ludovico Viviani. Non si è ricandidata, invece, la prima cittadina uscente Marilena Mauceri. I due aspiranti sindaci hanno presentato le liste. Ecco tutti i candidati al consiglio comunale.

“Lista 92013 Clemente Sindaco”: Maria Augello, Ivan Barreca, Francesco Gagliano, Maria Gagliano, Michele Interrante, Santo La Placa, Salvatore Lucamia, Delia Mangiaracina, Adriano Mulè Cascio, Giuseppina Palumbo, Maria Pia Pisano, Miralba Riggio, Angelica Salerno, Domenico Santangelo, Leonardo Scirica, Francesca Sutera.

“Lista Verso Menfi Viviani Sindaco”: Antonella Alesi, Anna Alongi, Gianfranco Bonacasa, Santo Botta, Salvatore Colletto, Francesco Falco, Ezio Ferraro, Giovanni Gagliano, Valentina Mangiaracina, Nino Napoli, Oriella Noto, Pinuccia Occhipinti, Giuseppe Palminteri, Lia Scirica, Antonella Tarantino e Gianni Tunisi.

Il candidato Clemente ha designato assessori Sandro La Placa, Pia Pisano e Franco Gagliano; il candidato Viviani ha designato assessori Baldo Messina, Pinuccia Occhipinti, Antonella Tarantino e Ignazio Amato.