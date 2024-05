Elezioni a Racalmuto, Salvatore Picone ufficializza la candidatura a sindaco

Racalmuto si prepara alle elezioni amministrative del 8-9 giugno. Dopo la candidatura di Salvatore Petrotto, di Lillo Bongiorno oggi ad ufficializzare la candidatura a sindaco del paese di Sciascia è Salvatore Picone con la lista

“Racalmuto un Paese per tutti”.

“Scendo in campo per presentare un nuovo progetto, serio, incentrato sul dare voce ai cittadini con una rappresentanza politica presente e disponibile.

Racalmuto deve diventare un luogo di possibile futuro se pensato in maniera nuova, con nuovi modelli di sviluppo, mutamenti di stile di vita, usi adeguati delle risorse, un rinnovamento rispetto del territorio e della nostra memoria.

Vogliamo una rivoluzione di mentalità che coinvolga tutti. Non possiamo più accontentarci di un metodo politico che si focalizza su interessi personali e servizi inesistenti”, scrive in una nota Picone.