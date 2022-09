Elezioni, al via tour nell’agrigentino di Teresa Bellanova

Inizia oggi il tour elettorale in Sicilia della presidente di Italia Viva Teresa Bellanova, candidata per la lista Calenda-Renzi in Sicilia al Senato Collegio 01. Il viceministro, accompagnata dal senatore Davide Faraone, sarà alle 17.30 a Sciacca per un’iniziativa pubblica a Badia Grande. Seguirà un giro per Cammarata e San Giovanni Gemini insieme alla candidata alla Camera Cristina Scaccia. Domani tappe ad Agrigento, Caltanissetta e Gela, mentre il 16 Bellanova sarà alle 10.30 a Palermo per una conferenza stampa, poi a Caltagirone e chiuderà la tre giorni a Taormina, con un incontro pubblico alle 20.30 al Bar del Duomo.