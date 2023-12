Elezioni amministrative a Campobello di Licata, scende in campo Michele Termini

“Nel proseguire gli incontri con le altre forze politiche e sociali che intendono condividere un percorso politico- amministrativo che abbia come matrici comuni la “vision e la mission” per la futura amministrazione della città, il movimento corri campobello così come anticipato in tutti gli incontri, proprio allo scadere dell’anno solare avrebbe provveduto ad indicare il candidato sindaco da sottoporre alle altre forze politiche.Tale scelta, condivisa dalla totalità dei dirigenti del movimento ricade ancora sul dott. michele termini colui che, con forza ha sostenuto le ragioni del ricorso legale che ha visto prevalere la fondatezza del danno perpetrato nei confronti della lista e alla sua stessa candidatura a sindaco. Il movimento ritiene la sua esperienza e cultura giuridico-amministrativa elemento indispensabile e inscindibile per la congruità di una proposta che non guardi semplicemente a vincere le elezioni ma ad amministrare con dovizia una città come la nostra, ormai da tempo senza visione e programmazione”. Questa la nota di Michele Termine che annuncia la sua candidatura alle prossime amministrative a Campobello di Licata con la lista #Campobellocorri.