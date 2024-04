Elezioni Caltabellotta, scende in campo Biagio Marciante

Sarà sfida a due, al momento, a Caltabellotta per le elezioni amministrative in programma l’8 e 9 giugno prossimi. Ad ufficializzare la sua candidatura a sindaco è Biagio Marciante, attuale vice sindaco della giunta guidata da Calogero Cattano che già da tempo aveva annunciato che non si sarebbe ricandidato.

“Questa candidatura è un atto di responsabilità dopo dieci anni di impegno in favore della comunità di Caltabellotta, ha dichiarato Biagio Marciante. “La mia candidatura a sindaco non è solo in continuità con l’amministrazione in carica ma punta ad una nuova progettualità.“

Nelle scorse settimane ad ufficializzare la candidatura a sindaco era stato Roberto D’Alberto che sarà appoggiato dalla Democrazia Cristiana.