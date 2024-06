Elezioni Europee, Savarino: “FdI cresce nell’agrigentino”

“Sono orgogliosa dell’ottimo risultato raggiunto da FdI in provincia di Agrigento, dove passiamo dall’11% delle Regionali al 18% delle Europee, secondo partito in provincia dietro una corazzata formata da quattro partiti in uno. Cresciamo pure nelle Amministrative, determinando il cambiamento dopo anni di amministrazioni di sinistra”. Così Giusi Savarino deputata di FdI all’Ars. “Vinciamo con Milco Dalacchi sindaco a Naro, dove eleggiamo 4 consiglieri comunali; vinciamo a Santa Elisabetta con Liborio Gaziano sindaco e i nostri due consiglieri Mario Sicorello ed Erika Fragapane – aggiunge – vinciamo ad Alessandria della Rocca con l’uscente Mariella Greco prima eletta al consiglio comunale; a Caltabellotta, dando continuità all’amministrazione Cattano col suo vice. A Campobello di Licata la nostra lista è arrivata prima, eleggendo Gabriele Brunetto, e il nostro candidato sindaco Michele Termini ha purtroppo perso per pochi voti. A Racalmuto vinciamo con Bongiorno sindaco ed eleggiamo 4 consiglieri comunali. Fratelli d’Italia si consolida, rafforzando gli uscenti e cresce con nuovi eletti, determinando così la vittoria del centrodestra”.