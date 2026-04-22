Trapani

Evade dai domiciliari e ruba cellulare ad un passante, arrestato 

Veniva sorpreso dai Carabinieri subito dopo aver rubato il cellulare a un passante strappandoglielo di mano

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno tratto in arresto un 28enne di origine straniera per evasione e furto con strappo.

L’uomo un Gambiano domiciliato ad Alcamo dove era sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, veniva sorpreso dai Carabinieri subito dopo aver rubato il cellulare a un passante strappandoglielo di mano. All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, per il 28enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.14/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.14/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Blitz antimafia tra Niscemi e Favara, 35 arresti
Agrigento

Scazzottata tra due donne a piazzale Rosselli, una finisce in ospedale 
Agrigento

Rapina in una tabaccheria ad Agrigento, favarese assolto e scarcerato 
Apertura

L’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 16enne indagato: “L’ho colpito dopo essere stato aggredito”
Apertura

L’omicidio di Gabriele, il dolore dei familiari davanti l’ospedale: “Non dormiamo più da sabato”
banner italpress istituzionale banner italpress tv