Accusati di omicidio colposo, assolti operatore sanitario e infermiera della Fondazione Maugeri

Il Tribunale di Sciacca in composizione di Giudice Monocratico ha assolto perché il fatto non costituisce reato, dall’imputazione di omicidio colposo, l’operatore socio sanitario Terranova Michele e l’infermiera professionale Schembri Alessia, in servizio presso la Fondazione Maugeri sede di Sciacca. I fatti risalivano all’Aprile 2018 quando, nel corso di un’operazione di mobilizzazione di una paziente, ricoverata presso la Fondazione, per la rottura di un gancio della imbragatura, la stessa ebbe a sbattere la testa ed entrò in coma. Qualche giorno dopo la Signora, già in gravissime condizioni di salute per un pregresso intervento al cranio, perse la vita. Durante il lungo ed articolato processo, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, è emerso che i due operatori sanitari svolsero le loro mansioni con correttezza ed attraverso le regolari procedure previste per l’espletamento delle loro incombenze, mentre la rottura del gancio era evidentemente da attribuirsi ad altre ragioni. Pertanto, all’esito del processo, il Giudice Monocratico li ha assolti. Terranova Michele è stato assistito dall’Avv. Fabrizio Di Paola del Foro di Sciacca e Schembri Alessia dall’Avv. Giuseppe Vinciguerra del Foro di Agrigento. I congiunti della paziente si erano costituiti parte civile.