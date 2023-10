Elezioni, urne riaperte in tre comuni siciliani sciolti per mafia

Riprese in Sicilia le operazioni elettorali per il turno straordinario delle Amministrative. Si tratta dei Comuni di Bolognetta e San Giuseppe Jato, nel Palermitano, e di Calatabiano, nel Catanese, sciolti per infiltrazioni mafiose e attualmente gestiti da commissioni prefettizie. Domenica 5 e lunedi’ 6 novembre e’ fissata la data per l’eventuale secondo turno di votazione per l’elezione dei sindaci.