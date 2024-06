Europee, La Rocca Ruvolo: “Straordinario risultato, la provincia di Agrigento la più azzurra in Sicilia”

“Con il 36,43% dei consensi, pari a 46.270 voti, Forza Italia si conferma il primo partito in provincia di Agrigento che risulta così la più azzurra in Sicilia, con tredici punti percentuali in più rispetto al dato regionale che è il più alto d’Italia. A nome di tutto il partito ringrazio quanti ci hanno onorato della loro fiducia consegnandoci un risultato straordinario che premia un lavoro di squadra fatto in questi anni nel territorio, comune per comune, insieme al nostro vice coordinatore regionale, l’onorevole Riccardo Gallo, e a tanti amici e sostenitori, e che ci dà ulteriori stimoli per proseguire con impegno, determinazione e senso di responsabilità nel solco del percorso tracciato per dare la migliore rappresentanza istituzionale alle istanze della nostra provincia da Palermo a Bruxelles”.

Lo dice in una nota la deputata all’Ars e coordinatrice provinciale di Forza Italia Agrigento, Margherita La Rocca Ruvolo, candidata alle europee, risultata la più votata in provincia di Agrigento con 17.588 voti di preferenza. “Sono molto contenta – ha aggiunto la parlamentare regionale – anche del grande risultato personale ottenuto che mi incoraggia e mi consegna la responsabilità di continuare a lavorare per questo territorio. La mia più grande soddisfazione è stata quella di avere incontrato migliaia di persone, avere parlato con loro, avere sentito le loro istanze, quali sono le necessità, le urgenze. È un lavoro che faccio ogni giorno, la palestra da sindaco mi aiuta molto in questo, continuerò a lavorare insieme a una squadra sempre più forte per affrontare le sfide che attendono il nostro territorio”.