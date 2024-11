Fondo sviluppo e coesione, dal Governo assegnati 45 milioni a Lampedusa

Al Comune di Lampedusa e Linosa assegnati risorse FSC 21-27 per 45 milioni di euro. E’ quanto approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS); il Piano, predisposto dal Comune in sinergia con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede la realizzazione e manutenzione straordinaria di strade e altre opere di urbanizzazione primaria, la realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue, il potenziamento del deposito di carburante, la costruzione di nuovi edifici pubblici tra cui una scuola, la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli edifici esistenti.

“Ringrazio la presidente Meloni per aver mantenuto la promessa e aver ascoltato le richieste e le esigenze della mia comunità. Solo chi ha constatato con i propri occhi il fenomeno ne ha potuto comprendere la potenza devastante e le sue enormi conseguenze su ogni aspetto sociale della vita quotidiana, dalla sanità alla rete idrica, dalla circolazione veicolare alla gestione dei rifiuti, ai servizi di base”, ha detto il primo cittadino Filippo Mannino.

La nuova dotazione si aggiunge a quella di 20 milioni di FSC 14-20 già deliberata in precedenza, in corso di esecuzione, per un totale di investimenti pari a 65 milioni.