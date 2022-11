Gaetano Galvagno è il nuovo presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana

E’ Gaetano Galvagno, deputato di Fratelli d’Italia, 37 anni, il nuovo presidente dell’Assemblea regionale siciliana. La sua elezione è appena avvenuta a Sala d’Ercole, dove l’aula si è riunita per la prima volta dopo le elezioni del 25 settembre.

“Grazie a voi l’Ars ha eletto il presidente più giovane della storia, un primato che è motivo di grande emozione e responsabilità. Un grande onore a cui mi auguro di essere degno”. Così il neo presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, parlando al Parlamento siciliano subito dopo essere stato eletto. Galvagno ha ringraziato l’ex presidente Gianfranco Miccichè, durante la cui presidenza ha svolto il ruolo di deputato-segretario. E ha ringraziato ricordandolo anche l’ex presidente della commissione Bilancio Riccardo Savona (Fi) morto nelle battute finali della scorsa legislatura e da ex componente della commissione Antimafia regionale ha dato merito all’ex presidente dell’organismo parlamentare Claudio Fava per il lavoro svolto. Nel suo messaggio all’Assemblea regionale, Galvagno ha citato Falcone e Borsellino e tutte le altre vittime di mafia. Concludendo ha ringraziato “Ignazio La Russa cui mi lega un grande rapporto di amicizia” e “il premier Giorgia Meloni”. Riferimento finale alla sua famiglia e soprattutto al padre: “Appartiene agli oltre 300 camici bianchi che hanno perso la vita in pensione per aiutare i malati di Covid”.

“Stavolta non si avranno scuse di alcun genere, non ci sara’ la possibilita’ di sottrarsi alle responsabilita’. Questa per tutti noi non potra’ essere la legislatura delle passerelle e delle parole, ma quella delle risposte e dei fatti. Quelli che verranno dovranno essere e saranno i 5 anni piu’ importanti di sempre. Gli anni degli investimenti, del Pnrr, della ripresa economica e non possiamo assolutamente fallire”. Lo ha detto il nuovo presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, nel suo prinmo intervento in Aula dopo l’elezione. “Spero che riusciremo sempre piuu’ a far valere – ha aggiunto – la condizione di regione a Statuto speciale per potere capitalizzare quegli interventi necessari a farci raggiungere standard europei e non piu’ essere fanalino di coda, diventando centrale nello scenario del Mediterraneo. Mi auguro che davanti a temi di riconosciuta rilevanza ciascuno riesca ad accantonare le proprie appartenenze e a guardare oltre nell’interesse di tutti”.

E’ il presidente dell’Assemblea regionale siciliana più giovane della storia: Gaetano Galvagno, 37 anni, è stato eletto alla seconda votazione con 43 preferenze, sette in più del quorum necessario (36 voti). Galvagno è alla seconda legislatura. Originario di Paternò (Ct) e laureato in Economia, Galvagno nella precedente legislatura è stato deputato segretario, vicepresidente della commissione Bilancio all’Ars e componente dell’Antimafia. È stato tra i primi ad aderire al progetto di Giorgia Meloni e nelle liste di FdI è stato eletto poco più che trentenne all’Ars nel 2017. Uomo di territorio della destra giovanile, dopo gli anni del movimento universitario, Galvagno è diventato un punto di riferimento per le realtà catanese che lo ha premiato alle regionali del 25 settembre scorso con oltre 14 mila preferenze. E’ molto vicino al presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Al nuovo presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, vanno le mie congratulazioni e felicitazioni nella convinzione che saprà gestire i lavori d’aula con equilibrio e imparzialità. Sono certo che lavoreremo insieme nell’esclusivo interesse della Sicilia e dei siciliani”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.