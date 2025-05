“Gestione degli appalti”, entra nel vivo il progetto “Piccoli”: incontro a Montevago

Entra nel vivo il progetto Piccoli dell’Anci nazionale per il rafforzamento amministrativo dei comuni con meno di 5.000 abitanti in ambito della “gestione appalti”. Un team di esperti affiancherà amministratori, dirigenti e funzionari dei comuni di Montevago, Caltabellotta, Gibellina, Santa Ninfa, Salaparuta, Poggioreale, Contessa Entellina.

“Al fine di dare attuazione pratica alle attività di affiancamento consulenziale e per un’efficace azione di rafforzamento amministrativo” il sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, che ha presentato la manifestazione d’interesse in forma aggregata in nome e per conto degli altri comuni, ha promosso un incontro nell’aula consiliare del comune di Montevago per giovedì 22 maggio 2025 alle ore 10; saranno presenti il team manager e gli esperti territoriali dell’Anci che si confronteranno con sindaci, segretari comunali e dipendenti che si occupano di appalti pubblici dei comuni interessati.

Il progetto Piccoli è finanziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e realizzato in collaborazione con Anci, che funge da centro di competenza per la progettazione partecipata e l’affiancamento alle amministrazioni locali; si tratta, quindi, di un’iniziativa volta a supportare i comuni con meno di 5.000 abitanti nel loro processo di modernizzazione e innovazione.

“L’obiettivo del progetto al quale abbiamo aderito con grande interesse – spiega il sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo – è migliorare la capacità amministrativa attraverso interventi di formazione, affiancamento e partecipazione a comunità tematiche. Il progetto offre ai comuni un servizio formativo (webinar, focus, community) erogato ai dipendenti comunali tramite la piattaforma informatica Trasforma e un affiancamento consulenziale, tramite un team di esperti, che nel nostro caso riguarderà l’ambito della gestione degli appalti pubblici. Di recente, l’Anci nazionale, ha assegnato alla nostra aggregazione di comuni il team di esperti che affiancherà i nostri uffici sino a dicembre 2025 nelle attività amministrative di tale settore; si tratta di un’opportunità di crescita importante per i nostri comuni al fine di rafforzare i servizi nel settore della gestione degli appalti”.