Giancarlo Granata aderisce a Fratelli d’Italia: “per me è un ritorno a casa”

Si è tenuta questa mattina ad Agrigento, presso la segreteria provinciale di Fratelli d’Italia, la conferenza stampa di ufficializzazione dell’adesione di Giancarlo Granata al partito di Giorgia Meloni.

“Per me si tratta di un ritorno a casa – afferma Giancarlo Granata – un ritorno nella mia comunità politica, che mi ha visto formare e crescere, rivendico con orgoglio di essere stato il primo segretario provinciale di Alleanza Nazionale ad essere stato eletto.Ho seguito con immenso piacere la scelta coraggiosa fatta da alcuni amici, in modo particolare dal commissario provinciale Lillo Pisano, che ringrazio per avermi accolto con affetto, capace di creare attorno a lui una classe dirigente valida, come testimoniano gli ottimi risultati ottenuti alle amministrative, e che fin da subito ha creduto fortemente nel progetto importante di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia, unico partito, oggi, che con idee chiare e coerenti si contrappone alle scelte del governo di tutti.Con i miei valori e la mia storia, che sono da sempre stati in questa parte politica, mi metto a disposizione del partito, cercherò di dare il mio contributo, a fianco di Lillo Pisano e di tutti i dirigenti provinciali, per fare crescere ancora di più la destra, Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni nel nostro territorio.Ringrazio, infine, tutti gli amici di Canicattì, con in testa il Presidente del locale Circolo territoriale, Gero Drago, per l’accoglienza riservatami, sono certo che il mio passaggio in Fratelli d’Italia determinerà, a breve, l’adesione di diversi consiglieri comunali, ex consiglieri comunali ed ex assessori, che sono e saranno un punto di riferimento importanti nei vari comuni della provincia agrigentina”.

All’evento sono intervenuti, oltre allo stesso ex deputato regionale, il commissario provinciale, Calogero Pisano, il Presidente del Circolo territoriale di Canicattì, Gero Drago, il Sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo, numerosi consiglieri comunali e dirigenti di Fratelli d’Italia provenienti dal capoluogo e da diverse cittadine della Provincia.

Soddisfatto il commissario provinciale, Calogero Pisano, che afferma: “L’ingresso di Giancarlo Granata aggiunge qualità a Fratelli d’Italia, sono orgoglioso di averlo riportato a casa. Con Giancarlo, e tutta la classe dirigente di Fratelli d’Italia, abbiamo l’ambizione di diventare, probabilmente lo siamo già, il primo partito in provincia di Agrigento, per questo stiamo lavorando all’ingresso di altri soggetti politici che porteranno ulteriore qualità e che ci permetteranno di comporre una lista competitiva per le prossime elezioni regionali, così da conquistare un seggio all’interno dell’ARS e determinare l’elezione del prossimo Presidente della Regione siciliana”.

Anche il Presidente del Circolo territoriale di Canicattì, Gero Drago, da il benvenuto a Giancarlo Granata: “L’adesione di Giancarlo Granata è un passaggio importante perché trattasi di un operatore politico che sa costruire consenso e classe dirigente, rappresenta, dunque, un valore aggiunto per il partito e per Canicattì.Fratelli d’Italia apre le porte a chiunque voglia spendersi per condividere il progetto politico di Giorgia Meloni e dei dirigenti regionali e provinciali, ben vengano, quindi, adesioni di qualità, come quella di Giancarlo, che vanno a rendere il nostro partito ancora più radicato e forte in provincia.L’adesione di Giancarlo Granata, peraltro, porterà in dote anche l’adesione di altri consiglieri comunali che affiancheranno la nostra Consigliere comunale, Daniela Marchese Ragona, all’interno del civico consesso canicattinese”.