Giusi Savarino: “Un ddl per ridisegnare il sistema aeroportuale siciliano”

“Ho depositato un disegno di legge (n.495), condiviso da tutto il gruppo di Fratelli d’Italia in Ars, per valorizzare il patrimonio collettivo rappresentato dagli aeroporti siciliani. L’obiettivo è quello di promuovere una nuova Governance che, in linea con le specificità in termini di esigenze e opportunità dei due ambiti territoriali di riferimento (il bacino orientale e quello occidentale), abbia più forza e potere contrattuale nei confronti delle compagnie aeree, definisca un quadro strategico generale di azione degli scali siciliani e freni la concorrenza fratricida tra aeroporti e il caro voli. Vogliamo un sistema aeroportuale efficiente e competitivo in grado di accogliere un serio sviluppo per la Sicilia.” Così in una nota la deputato regionale di Fratelli d’Italia, Giusi Savarino.