Il comune di Menfi in dissesto finanziario, nominata commissione straordinaria

Con decreto del Presidente della Repubblica è stata nominata una Commissione straordinaria di liquidazione del comune di Menfi, nell’Agrigentino, per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonchè per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente. Il provvedimento è stato disposto su proposta del Ministro dell’Interno, “considerato che il comune di Menfi ha adottato la deliberazione di dissesto”. Componenti della Commissione sono stati nominati Carmelo Burgio, segretario generale in pensione, l’ultimo Comune in cui ha preso servizio è stato quello di Sciacca; Orazio Mammino, dottore commercialista – revisore contabile; e Raimondo Liotta, segretario generale del Comune Palermo. Il loro insediamento è fissato per mercoledì 28 agosto.