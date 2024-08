Il concerto del Volo, Zicari e Spataro: “Non terremo numero legale per votare questa ingiustizia”

I consiglieri comunali della Democrazia Cristiana di Agrigento, Roberta Zicari e Pasquale Spataro, intervengono in merito al concerto de “Il Volo” in programma alla Valle dei Templi a fine mese. “Apprendiamo dalla stampa che la produzione fa inviti in un concerto pagato dai siciliani? Ottanta euro a biglietto?Che vanno in beneficenza… Cioè il concerto pagato con i soldi delle tasse dei siciliani, diventa a pagamento per i siciliani ma per fare beneficenza… Con associazioni di volontariato invitate.”

I consiglieri proseguono: “Invitiamo il sindaco a battersi per la gratuità dell’ evento che è già pagato dalle nostre tasse o allo stabilire un prezzo simbolico, che sicuramente non può essere 80 euro. E se vuole fare beneficenza, cosa giusta, lo invitiamo a rimpinguare il capitolo del bilancio comunale dei servizi sociali (a discapito degli eventi) o a chiedere un finanziamento ad hoc in finanziaria. Invochiamo un po’ di serietà. E annunciamo che noi due non terremo il numero legale nella seduta dove si tratterà il bilancio per votare questa ingiustizia. Per rispetto nei confronti della città e coerenza con il nostro operato politico noi due non facciamo da stampella alla maggioranza.”