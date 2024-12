Il sindaco di Sciacca Fabio Termine aderisce al Partito Democratico

“In seguito all’appassionato appello della Segretaria Dem Elly Schlein, che in questi mesi e a più riprese ha aperto ai comitati civici e ha invocato una partecipazione massiva per il rinnovamento del PD, ho deciso di aderire, insieme a tanti amici e compagni, al Partito Democratico.” Così in una nota il sindaco di Sciacca, Fabio Termine.

“Con il circolo del Pd di Sciacca, insieme a consiglieri, assessori e alla deputazione, continueremo con impegno a condividere l’azione amministrativa e parteciperemo con entusiasmo al processo di rilancio dell’area democratica nella nostra città. Nel solco del cammino tracciato dal lavoro della nuova Segreteria Nazionale entriamo portando il nostro entusiasmo per costruire una nuova fase politica e arricchendo la partecipazione al dibattito. Contribuendo, così, a scrivere un nuovo futuro per la nostra terra.” conclude il primo cittadino.