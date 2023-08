Incendi in Sicilia, Savarino: “più forze e mezzi ai Vigili del fuoco”

“Mattinata proficua con il deputato Carolina Varchi, il senatore Raoul Russo, il sottosegretario di Stato con delega al corpo nazionale dei Vigili del Fuoco Emanuele Prisco e il capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico e Prefetto Laura Lega”. E’ quanto sottolinea in una nota Giusi Savarino, deputato regionale FdI, che aggiunge: “Abbiamo avuto modo di confrontarci presso la sede del Comando regionale dei Vigili del fuoco sulle misure necessarie per una gestione più efficace dell’emergenza incendi. Implementate le forze umane e i mezzi destinati alla Sicilia così da renderla sempre più autonoma nel contenimento degli incendi. Questa, insieme alle azioni di repressione contro i piromani già portate avanti, è la strada maestra per arginare definitivamente il fenomeno. Buone notizie anche per la Provincia di Agrigento: prosegue l’esperienza della postazione operativa di Cammarata, mentre a Lampedusa viene prorogata la struttura emergenziale dei Vigili del fuoco”.