Menfi, la consigliera Lia Scirica aderisce a Forza Italia: “Scelta di impegno per il territorio”

La consigliera comunale di Menfi, Lia Scirica, ha ufficializzato la propria adesione a Forza Italia. La decisione è maturata in un incontro con la deputata regionale Margherita La Rocca Ruvolo, nel corso del quale sono stati condivisi obiettivi e prospettive per il futuro politico e amministrativo del territorio.

“Ho scelto di aderire a Forza Italia – dichiara l’avvocato Lia Scirica – perché ne condivido i principi di libertà, responsabilità e concretezza. Dopo un’attenta riflessione e un confronto con la deputata regionale Margherita La Rocca Ruvolo, ho ritenuto che questo sia il percorso più coerente con il mio impegno civico e con la volontà di contribuire in modo più incisivo allo sviluppo di Menfi e del nostro territorio. Forza Italia rappresenta oggi una forza politica capace di coniugare moderazione e pragmatismo, valori che considero fondamentali per una buona amministrazione. Continuerò a mettere la mia esperienza e la mia passione al servizio della comunità, con spirito di collaborazione e trasparenza”.

La deputata regionale Margherita La Rocca Ruvolo esprime soddisfazione per l’ingresso della consigliera nel partito: “Accogliamo con entusiasmo Lia Scirica in Forza Italia, la sua adesione è un segnale importante di fiducia e di condivisione del nostro progetto politico. La sua competenza, la sua sensibilità e il suo radicamento nel territorio rappresentano un valore aggiunto per il partito e per la comunità di Menfi. Insieme continueremo a lavorare per una politica vicina ai cittadini, fondata su serietà, ascolto e impegno concreto”.