Palermo

Ha colpito un infermiere con un bastone al pronto soccorso, denunciata

La donna avrebbe protestato al triage chiedendo di accelerare le cure per il padre di 80 anni

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

Una donna di 50 anni è stata denunciata per lesioni, minacce e interruzione di pubblico servizio perché avrebbe colpito un infermiere con un bastone da passeggio nel pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, a Palermo. La donna avrebbe protestato al triage chiedendo di accelerare le cure per il padre di 80 anni che aveva un piede fratturato e l’infermiere, impegnato con un caso in codice rosso, le avrebbe chiesto di attendere. Ma la donna l’avrebbe insultato lanciandogli contro il bastone, colpendolo a un braccio e alla testa. Nella colluttazione è rimasto ferito anche un metronotte. Sono intervenute le volanti della polizia. La donna è stata denunciata a piede libero per lesioni, minacce e interruzione di pubblico servizio

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