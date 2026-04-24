Agrigento

Archeologia, l’antico convento torna sotto terra: servono progetti e fondi

La decisione è finalizzata a proteggere i resti emersi durante gli scavi della rete idrica

Pubblicato 1 ora fa
Da Gioacchino Schicchi

Comparsi dal nulla in modo assolutamente fortuito e fortunato, e ora destinati -almeno temporaneamente – a tornare sotto terra.

I resti archeologici emersi nel sottosuolo dell’ex via Porta di Mare durante i lavori di posa della rete idrica, sono stati infatti ricoperti dopo le attività di investigazione delle scorse settimane.

La Soprintendenza ai beni culturali di Agrigento ha disposto l’intervento per urgenti motivi di sicurezza legati alla profondità dello scavo, che sfiora i tre metri e mezzo, e anche per evitare ripercussioni sul traffico veicolare della zona, ma anche perché trattandosi di indagini di archeologia preventiva – destinata solo ad evitare danni al patrimonio durante i lavori di posa della condotta idrica – non si sarebbe potuto continuare a scavare più di quanto non si sia fatto.

Le indagini, come noto, hanno rivelato una porzione di quello che potrebbe essere l’antico Convento dei Carmelitani, con mura, archi e sistemi idrici ben conservati. Non essendoci al momento progetti finanziati per la valorizzazione, tuttavia, si è scelto di bilanciare la tutela del patrimonio con la sicurezza pubblica e il completamento dell’attesa opera idrica.

La chiusura non è definitiva ma volta alla protezione delle strutture in attesa di fondi futuri. Il procedimento è pienamente reversibile: le murature saranno protette con tessuto non tessuto e strati di argilla espansa o ghiaia per facilitare una riapertura. Una delle ipotesi per il futuro è spostare l’indagine verso via dell’Annunziata, dove potrebbero trovarsi altri resti del convento.

Sebbene siano stati richiesti fondi alla Regione per proseguire, al momento non sono giunte risposte ufficiali.

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