Istituto E. Fermi di Agrigento, il deputato Pisano presenta interrogazione al Ministro Urso

“Su segnalazione del Presidente Assoambiente, dr. Chicco Testa, ho presentato un’interrogazione al Ministro delle Imprese e del made in Italy, on. Adolfo Urso, sulla vicenda relativa all’Istituto scolastico “E. Fermi” attualmente ubicato all’interno della Zona Industriale di Aragona.Una scelta che doveva essere temporanea e che si è invece protratta sino ad oggi, cagionando danni ingenti alle aziende, che pur trovandosi all’interno dell’area, non hanno avuto la possibilità di espandersi, e disagi agli studenti e agli operatori scolastici costretti a raggiungere una sede isolata e rischiosa per il continuo passaggio di mezzi pesanti.Sembrerebbe, inoltre, che un finanziamento di circa 18 milioni di euro destinato al ripristino dell’immobile ove era precedentemente allocato l’Istituto sia andato perduto, notizia che se fosse vera sarebbe gravissima. Nei prossimi giorni renderò edotti i cittadini sulla risposta del Ministro Urso al mio quesito”. Questa la nota del deputato nazionale Calogero Pisano.