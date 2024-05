Istruzione per i detenuti, Schifani: “un passo per il loro reinserimento”

“Abbiamo fortemente voluto il rinnovo dell’accordo per i poli universitari penitenziari in Sicilia. Riteniamo doveroso che anche la Regione contribuisca in modo tangibile alle attività di formazione culturale e professionale all’interno delle carceri. Si tratta di passi fondamentali in quel percorso di reinserimento previsto dalla nostra Costituzione che deve consentire alle persone detenute, una volta scontata la pena, di trovare le porte aperte nella nostra società. Un obiettivo può essere raggiunto solo attraverso la solidarietà e la collaborazione istituzionali”. Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani in merito alla firma, questa mattina a Palazzo d’Orléans, del rinnovo dell’accordo quadro per la realizzazione di poli universitari penitenziari in Sicilia.