La Dc di Agrigento: “Che fine hanno fatto i bagni comprati a 155 mila euro?”

“Nel gennaio del 2022 al motto “E la rivoluzione della normalità”, si elogiava con ampia pubblicità, l’acquisto di due bagni auto-pulenti, auto-sanificanti, controllati da remoto attraverso centrale operativa, con schermo touch, totalmente accessibili anche ai disabili più gravi. La spesa effettuata per l’acquisto di questi due bagni chimici prefabbricati ed auto pulenti era di 155.510,38 euro, soldi provenienti dalla tassa di soggiorno (determina n. 3206 del 30 dicembre 2021). Ad oggi, dopo quasi due anni, nessuna notizia dei bagni, tutto tace” – affermano i consiglieri Bongiovì, Spataro, Zicari e Vitellaro, – Nel mese di Gennaio 2023 l’Amministrazione aveva anche individuato un tecnico per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie all’istallazione dei bagni, ma sono trascorsi altri 10 mesi e i bagni non li ha ancora visti nessuno. Sollecitiamo l’Amministrazione a non perdere altro tempo prezioso. Se entro novembre, come informalmente promessoci, non verranno posizionati i bagni e messi a servizio della collettività, faremo le barricate.” Così in una nota il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana di Agrigento.