L’avvocato Galvano aderisce alla Dc, Cuffaro: “un partito che cresce di giorno in giorno”

“La democrazia cristiana cresce ogni giorno di più. Negli ultimi sei mesi il mio tempo è dedicato alle persone che chiedono di aderire al partito, oggi ne è un esempio l’entrata di Angela Galvano. C’è una grande voglia di stare in un partito dove innanzitutto c’è una storia, un’idea, una cultura, un’ispirazione che è quella democristiana e un ideale legato alla dottrina sociale della Chiesa. Siamo in crescita, c’è tanta voglia di contribuire a portare a questa terra quel che serve affinchè possa progredire. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutto anche della stampa”. Cosi il segretario nazionale politico della Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro, a margine della presentazione della new entry nel partito l’avvocato Angela Galvano, alla presenza anche del capogruppo Dc all’Assemblea Regionale, Carmelo Pace, e al coordinatore Dc ad Agrigento, Maurizio Buggea.

“Oggi inizio a scrivere un nuovo capitolo della mia vita politica e ho deciso di abbracciare il progetto della Dc perchè ritengo che sia un partito moderato e io sono sempre stata una persona moderata e la mia vita sia lavorativa che quotidiana sono sempre stati ispirati a dei principi che ho riscontrato nel progetto della Dc, un progetto che può portare la nostra terra a crescere. Le mie battaglie politiche, sociali, sono temi che sono presenti in questo progetto e questa è la casa dove io posso esprimere i miei principi e valori”, ha detto l’avvocato Angela Galvano, che ricordiamo prima nel partito democratico, alle ultime elezioni amministrative era una delle candidate a sindaco con delle liste civiche di sinistra. Prima di aderire al partito di Cuffaro l’avvocato Galvano ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza di ARCI Sicilia e Agrigento.