Manovra, approvato in commissione emendamento “Salva Sicilia” 

La Commissione Bilancio della Camera, presieduta da Giuseppe Mangialavori di Forza Italia, ha approvato l’emendamento ‘Salva Sicilia’. Lo riferisce Tommaso Calderone, deputato nazionale azzurro che aveva presentato il testo mirato a spalmare in dieci anni, anziche’ in tre, il debito di 866 milioni di euro contestato dalla Corte dei conti.

L’emendamento e’ stato riscritto dai relatori, tra cui Roberto Pella di FI, primo firmatario. Cosi’ come sancito dallo stesso emendamento appena approvato, la Regione siciliana e’ autorizzata a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall’esercizio 2023, il disavanzo 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.

“Ho sentito forte il dovere di fare qualcosa per risolvere una situazione difficile per la mia Regione che avrebbe avuto pesanti ricadute su tutti i Siciliani – ha Calderone – siamo riusciti, con l’approvazione dell’emendamento cosiddetto Salva Sicilia, a risolvere i pressanti problemi finanziari della Regione”.