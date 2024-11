“Officina dell’impegno civico”: a Casteltermini nasce alleanza tra PD, M5S e Forza Italia

A Casteltermini il Partito Democratico, Forza Italia e 5 Stelle, hanno formato una nuova alleanza politica; si tratta dell’ “Officina di impegno civico” con l’obiettivo comune di rispondere alle urgenze del territorio, favorendo un cambiamento positivo e coinvolgendo attivamente la comunità in un processo di rinascita e sviluppo.

Con l’intento di garantire una partecipazione inclusiva e trasparente, i tre partiti stanno organizzando un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza, alle altre forze politiche e alla società civile. “Questa sarà un’opportunità per confermare ancora una volta le posizioni in netta antitesi rispetto all’attuale amministrazione, confrontarsi direttamente con i cittadini e per condividere apertamente informazioni su tutte quelle criticità e inefficienze amministrative che, per anni, sono rimaste nascoste come polvere sotto il tappeto”, si legge in una nota ufficiale a firma del nuovo movimento. “Questa collaborazione mira a costruire un progetto politico fondato sulle esigenze concrete del paese. Negli ultimi anni, Casteltermini ha visto crescere la disgregazione sociale e il declino economico, con la chiusura di attività commerciali e l’emigrazione di molti cittadini. Ora, Partito Democratico, Forza Italia e Casteltermini 5 Stelle, pur mantenendo le rispettive identità, si uniscono per restituire alla comunità una guida forte e coesa, in grado di affrontare i problemi con trasparenza e determinazione. Invitiamo tutti coloro che sentono il desiderio e la volontà di cambiare il futuro di Casteltermini a unirsi a noi in questo incontro, si legge a conclusione. L’evento sarà una piattaforma per ascoltare chi vive e conosce a fondo il territorio e per raccogliere proposte che contribuiranno a costruire una politica davvero rappresentativa e partecipativa. Crediamo che il coinvolgimento diretto della comunità sia il motore di questa rinascita, e solo con la collaborazione di tutti possiamo avviare un cambiamento reale e duraturo”.