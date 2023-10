Pace (Dc), riparte l’irrigazione nelle campagne dell’Agrigentino

“La produzione agricola in provincia di Agrigento è salva”. Lo dice Carmelo Pace, capogruppo della Dc all’Ars. “Con la firma apposta stamattina all’assessorato all’Agricoltura si mette fine a un problema che si protraeva da oltre venti giorni. A causa di problematiche burocratiche tra assessorato regionale all’Agricoltura e Consorzio di bonifica, intere coltivazioni non sono state irrigate e, complici le temperature estive con punte di 32 gradi, gli agricoltori hanno rischiato di perdere le proprie produzioni, con conseguenti gravi perdite economiche per tutto il territorio in provincia di Agrigento. Un ringraziamento all’assessore Sammartino per l’impegno nella risoluzione della problematica”.